Подготовить проекты по развитию Балхашской курортной зоны поручил Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Балхаше необходимо разработать конкретные планы по улучшению туристической инфраструктуры. Такое поручение дал аким Карагандинской области Женис Касымбек на совещании по развитию курортной зоны, передает МИА «Казинформ».

Напомним, побережье озера Балхаш включили в топ-10 самых привлекательных туристических объектов республиканского значения. Совместно с международный консалтинговой компанией был разработан план развития Балхашской курортной зоны, которая включает в себя города Балхаш, Приозерск и поселки Торангалык и Чубар-Тобек. На сегодня в этой курортной зоне расположены 53 дома отдыха и зоны отдыха. Они принимают порядка 80 тыс. туристов в год.

«К городу Балхашу будет подведена большая генеральная инфраструктура. Со стороны Алматы строительство дороги тоже полностью завершится к 2021 году. Транспортная доступность будет обеспечена. Под большим вопросом находится готовность самого города Балхаша и Актогайского района к встрече туристов. Не хватает гостиничных мест. Объезд показал, что имеющаяся здесь инфраструктура не соответствует потребностям современного туриста», – сказал Женис Касмыбек.





По словам акима города Балхаша Ораза Таурбекова, инфраструктурные проекты по водоснабжение и электроснабжению будут реализованы в 2 этапа. Первый - до 2023 года, второй – после. В городе сейчас проводится инвентаризация земельных участков. Сейчас в городе Балхаше насчитывается 10 действующих домов отдыха, в Актогайском районе - 54.

На совещании отметили, что основная точка роста туризма в Балхашской курортной зоне – это расположенные на побережье поселки Торангалык и Чубар-Тобек.

«Там большое количество свободных земельных участков с хорошим пляжем. Поэтому можно было бы объединить 2 поселка в одну курортную зону. В Торангалыке планируется строительство 95 новых домов или зон отдыха. Это даст дополнительно еще 900 гостиничных номеров и позволит увеличить турпоток. К 2023 году планируется достроить 13 новых домов отдыха с 385 номерами. В поселке Чубар-Тобек необходимо развивать досуговые места для туристов. Также нужно решить вопросы по инженерным сетям, линиям электропередач, полигону ТБО, водоснабжению и обустройству пляжей», - говорит руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева.

По итогам совещания аким области дал ряд поручений как по решению конкретных коммунальных проблем Балхаша, так и по развитию туризма в целом.

«По каждому населенному пункту в курортной зоне нужны конкретные планы, проекты как на этот, так и следующей год. Разработайте их, и мы еще раз это обсудим. Нельзя говорить только о строительстве зон отдыха. Результатами стройки должны стать комфортабельные условия и большое количество туристов», - подчеркнул Женис Касымбек.