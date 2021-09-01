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    13:13, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Подготовить предложения по внедрению водородной энергетики поручил Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству подготовить предложения по внедрению водородной энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перспективным направлением также является производство зеленого водорода, водородная энергетика в целом. Правительству поручается подготовить предложения и по данному вопросу», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании Палат Парламента.

    Ранее Президент озвучил поручение в части борьбы с ожидаемым дефицитом электроэнергии.

    «Еще один вопрос, на котором хочу остановиться отдельно – мир движется в сторону экологизации промышленности и экономики. Сегодня это уже не просто слова, а конкретное решение в виде налогов, пошлин, мер технического регулирования. Мы не можем оставаться в стороне, все это затрагивает нас напрямую, через экспорт, инвестиции и трансферт технологий. Это, без всякого преувеличения, вопрос устойчивого развития Казахстана. Поэтому, мною поставлена задача достичь углеродной нейтральности к 2060 году», - отметил Глава государства.



    Теги:
    Президент Президент Казахстана Послание Президента-2021 Послание Президента РК
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