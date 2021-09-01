Подготовить предложения по внедрению водородной энергетики поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству подготовить предложения по внедрению водородной энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перспективным направлением также является производство зеленого водорода, водородная энергетика в целом. Правительству поручается подготовить предложения и по данному вопросу», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании Палат Парламента.

Ранее Президент озвучил поручение в части борьбы с ожидаемым дефицитом электроэнергии.

«Еще один вопрос, на котором хочу остановиться отдельно – мир движется в сторону экологизации промышленности и экономики. Сегодня это уже не просто слова, а конкретное решение в виде налогов, пошлин, мер технического регулирования. Мы не можем оставаться в стороне, все это затрагивает нас напрямую, через экспорт, инвестиции и трансферт технологий. Это, без всякого преувеличения, вопрос устойчивого развития Казахстана. Поэтому, мною поставлена задача достичь углеродной нейтральности к 2060 году», - отметил Глава государства.



