14 Июля 2022 12:37

Подготовить предложения по реформе квазигоссектора поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания «Самрук-Казына» по-прежнему напрямую вмешивается в операционную и закупочную деятельность. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эффективность национальных компаний – это по-прежнему серьезная проблема. Сохраняется большой объем административных расходов в национальных и квазигосударственных компаниях. Это недоработка руководства «Самрук-Казына». Многое сделано, но дел еще непочатый край», - заявил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Главы государства, нужно пересмотреть базовые нормативы положенности для обеспечения нормального функционирования Фонда.

«Сохраняет свою актуальность задача перезагрузки его деятельности. Вместо выстраивания эффективной операционной среды и корпоративного управления «Самрук-Казына» по-прежнему напрямую вмешивается в операционную и закупочную деятельность, кадровую политику портфельных компаний», - сказал Президент.

«О каком корпоративном управлении, каком IPO можно говорить в данном случае? Я поручаю АСПИР (Агентству по стратегическому планированию и реформам – ред.) совместно с Правительством и Фондом подготовить конкретные предложения по дальнейшей реформе квазигосударственного сектора», - добавил Касым-Жомарт Токаев.