    18:33, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Подешевеют ли продукты из-за укрепления тенге, ответили в Минсельхозе

    В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали, как укрепление курса национальной валюты может повлиять на стоимость продуктов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам вице-министра Азата Султанова, в последнее время подорожание зафиксировали по ряду позиций.

    — У нас есть рост цен на подсолнечное масло, на овощную группу — это картошка, морковь, лук. Но это в рамках небольшого коридора до одного процента, и мы связываем это с сезонным характером, — сообщил он в кулуарах заседания комитета Мажилиса по аграрным вопросам.

    При этом он отметил, что укрепление тенге не окажет долгосрочного эффекта на цены продуктов.

    — Когда мы говорим про завоз извне, он носит цикличный характер. Когда курс доллара снизился, могут торговать остатками, которые завезли по старому курсу. В стоимость вкладывались затраты на закуп, хранение. Изменения на валютном рынке, которые носят краткосрочный характер, не дают такого эффекта, как снижение стоимости на импортные товары, — сказал Султанов.

    Ранее мы писали о том, как изменились цены на сельхозпродукцию в Казахстане в марте. 

    Адия Абубакир
