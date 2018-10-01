Подешевело жилье в новостройках Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе Экибастуз Павлодарской области примерно на четверть снижена стоимость нового жилья в девятом микрорайоне для продажи через АО «Жилстройсбербанк Казахстана», а по программе «Нурлы жер» в микрорайоне №21 строят 4 новых пятиэтажки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Стоимость квадратного метра жилья в трёх новых пятиэтажных жилых домах по улице Энергетиков, 66, 68, 70, в девятом микрорайоне снизилась со 135 до 100 тысяч тенге (для сравнения: на вторичном рынке жильё в среднем продается по цене 200 тысяч тенге за квадратный метр). Квартиры реализуются через АО «Жилстройсбербанк Казахстана», - сообщила сегодня пресс-служба акима города Экибастуз Павлодарской области.



Экибастузцы подали уже больше ста заявок на приобретение квартир в этих домах, отметили в пресс-службе со ссылкой на начальника центра обслуживания №1 местного филиала Павлодарского областного представительства финансово-кредитного учреждения Армана Нургаламова. Заявки принимаются до седьмого октября.



А. Нургаламов напомнил, что дома эти построены в рамках госпрограммы «Нурлы жер» и уже готовы к заселению. Возвели их сотрудники экибастузской компании ТОО «Гидропром».



«На свою работу они дают гарантию два года. Ввели дома в эксплуатацию в июле этого года, - дополнили в администрации города. - Квартиры продаются в «чистовой» отделке, то есть полностью с ремонтом, как говорится, под ключ. Реализуются они как кредитное жильё с первоначальным взносом в размере 20 процентов от стоимости».



Квартиры в этих домах одно-, двух- и трёхкомнатные. Всего их около 180.



«Площадь «однушки» - 44 квадратных метра, «двушки» - 54 квадрата и, наконец, «трешки» - 75 квадратов. Соответственно, однокомнатная квартира стоит 4,4 миллиона тенге (первоначальный взнос - около 900 тысяч тенге); стоимость двухкомнатной - 5,4 миллиона тенге (первоначальный взнос - порядка 1,1 миллиона тенге); трёхкомнатная продается по цене 7,5 миллиона тенге (первоначальный взнос - 1,5 миллиона тенге)», - заявил Арман Нургаламов.



Он также отметил, что для покупки квартиры сначала надо будет открыть счёт в «Жилстройсбербанке» и внести туда первоначальный взнос.



«Кредиты выдаются гражданам до 70 лет. Ставка - не более пяти процентов годовых, - сообщил начальника центра обслуживания №1 местного филиала Павлодарского областного представительства финансово-кредитного учреждения. - Максимальный срок кредитования - 19 лет. Можно оформить кредит на 15 лет, а погасить его, например, за десять».



Никаких штрафных санкций за преждевременное погашение кредита нет, заверил он. Только в первые полгода кредит надо будет оплачивать по графику. Квартиры будут распределяться на конкурсной основе. Приём заявлений уже идёт.



«Будем проверять кредитную историю, платёжеспособность и пенсионные отчисления претендента за последние шесть месяцев. В случае чего можно привлечь гаранта, в качестве которого может выступить любой родственник или вообще третье лицо, - дополнил эксперт. - Если всё пройдёт успешно, к ноябрю, думаю, клиенты уже смогут заселиться в свои квартиры».



По данным акимата города Экибастуз, по государственной программе «Нурлы жер» четыре пятиэтажных жилых дома сейчас строятся в двадцать первом микрорайоне города. Сдать в эксплуатацию их планируется уже в конце этого года. Квартиры в этих домах тоже будут продаваться через АО «Жилстройсбербанк Казахстана».



Фото Абзала Кабдраша.