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    21:39, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Подъемы уровней воды ожидаются на реках в пяти регионах РК

    река, вода
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    На реках в пяти регионах республики ожидаются подъемы уровней воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В связи с прогнозом сильных осадков 16, 17 апреля в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий города Алматы ожидаются формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

    При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

    На гидрологическом посту реки Иртыш — Абылайкит уровень воды составляет 313 см, при критической отметке 300 см, подьем с 8 часов до 14 часов — 90 см. 

    С дальнейшим увеличением сброса с Усть-Каменогорской ГЭС ожидается подъем уровня воды, перевышение критической отметки на 13 см.

    При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки в области Абай, Восточно-Казахстанской области.

    В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области 16, 17 апреля ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Абайская область Алматинская область Алматы Реки Штормовое предупреждение
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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