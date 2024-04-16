Подъемы уровней воды ожидаются на реках в пяти регионах РК

На реках в пяти регионах республики ожидаются подъемы уровней воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В связи с прогнозом сильных осадков 16, 17 апреля в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий города Алматы ожидаются формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

На гидрологическом посту реки Иртыш — Абылайкит уровень воды составляет 313 см, при критической отметке 300 см, подьем с 8 часов до 14 часов — 90 см.

С дальнейшим увеличением сброса с Усть-Каменогорской ГЭС ожидается подъем уровня воды, перевышение критической отметки на 13 см.

При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки в области Абай, Восточно-Казахстанской области.

В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области 16, 17 апреля ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.