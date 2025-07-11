Подельника «Дикого Армана» экстрадировали в Казахстан из ОАЭ

Он подозревается в том, что в период с 5 по 7 января 2022 года в городе Алматы в составе банды Джумагелдиева принимал активное участие в массовых беспорядках.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся и около трех лет находился в международном розыске, затем был задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

— В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Напомним, Армана Джумагелдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о январских событиях.

Его задержали 7 января 2022 года в Алматы, арестовали до 7 апреля того же года, затем решением суда арест был продлен несколько раз.

В марте 2022 года генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях.

Кроме того, на заседании Мажилиса Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что Дикий Арман во время январских событий действовал при координации куратора из КНБ.

Также он заявил, что члены группировки «Дикого Армана» из разных точек города похитили, избивали и удерживали 24 случайных гражданина в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан».