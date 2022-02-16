+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Поддержку сельского хозяйства и бизнеса усилят в Актюбинской области

16 Февраля 2022 00:35
Поделиться:
Поддержку сельского хозяйства и бизнеса усилят в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области принимаются меры по качественному и своевременному исполнению поручений Главы государства. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вопросы эффективного использования внешних госзаймов РК обсудили в Сенате
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан В Казахстане ужесточат требования к деятельности уполномоченных экономических операторов До какого уровня намерены сократить инфляцию в Казахстане

Аким области Ондасын Уразалин обратил особое внимание акимов районов, города Актобе на качественное и своевременное исполнение поручений Президента.

«Глава государства ставит перед нами ряд задач по повышению благосостояния населения, созданию рабочих мест, привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса. В целях эффективного исполнения всех поручений нам необходимо провести тщательный анализ рынка труда, показателей уровня жизни и бедности, структуры доходов и расходов населения и дать конкретные предложения», - подчеркнул аким области.

Также было отмечено, что в регионе будет усилена работа по развитию сельского хозяйства, поддержке субъектов предпринимательства, решению актуальных проблем населения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Актюбинская область   #Экономика   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Вопросы эффективного использования внешних госзаймов РК обсудили в Сенате
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
В Казахстане ужесточат требования к деятельности уполномоченных экономических операторов
До какого уровня намерены сократить инфляцию в Казахстане
Популярное
1 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
2 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
3 В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
4 $131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
5 В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
6 Арестованы иностранцы, участвовавшие в захвате здания акимата Алматы - Генпрокуратура РК
Читайте также
О мерах по субсидированию туристической отрасли рассказали в Минкультуры РК
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Арестованы иностранцы, участвовавшие в захвате здания акимата Алматы - Генпрокуратура РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив