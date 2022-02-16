Поддержку сельского хозяйства и бизнеса усилят в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области принимаются меры по качественному и своевременному исполнению поручений Главы государства. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким области Ондасын Уразалин обратил особое внимание акимов районов, города Актобе на качественное и своевременное исполнение поручений Президента.
«Глава государства ставит перед нами ряд задач по повышению благосостояния населения, созданию рабочих мест, привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса. В целях эффективного исполнения всех поручений нам необходимо провести тщательный анализ рынка труда, показателей уровня жизни и бедности, структуры доходов и расходов населения и дать конкретные предложения», - подчеркнул аким области.
Также было отмечено, что в регионе будет усилена работа по развитию сельского хозяйства, поддержке субъектов предпринимательства, решению актуальных проблем населения.
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