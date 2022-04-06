Поддержки отрасли просят костанайские мукомолы

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — На площадке Палаты предпринимателей Костанайской области в рамках заседания Комитета обрабатывающей промышленности обсудили проблемы зерноперерабатывающей отрасли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на на пресс-службу Палаты.

В работе совещания принял также участие председатель союза переработчиков Казахстана Евгений Ган. Как отметил начальник отдела АПК Палаты предпринимателей Костанайской области Саят Жусипбеков, запрет на вывоз зерна с территории Российской Федерации, который в том числе коснулся и стран ЕАЭС, мера временная и будет действовать до 31 августа 2022 года. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным минпромторгом России.

Однако механизмы применения разрешительного порядка до конца не проработаны. Многие контрагенты при обращении в уполномоченные федеральные органы получают отказы.

В настоящее время мукомолы лишились мер государственной поддержки из-за того, что их бизнес перешел в разряд крупного. Об этой проблеме высказался заместитель директора ТОО «Бест Костанай» Олег Куртвапов.

«Согласно предпринимательского кодекса наш бизнес перешел в разряд крупного не за счет увеличения объемов производства, а за счет повышения цен на сырье и выпускаемую продукцию», - отметил Олег Куртвапов.

Он считает, что для решения этой проблемы необходимо внести изменения в предпринимательский кодекс страны.

Председатель союза переработчиков Казахстана Евгений Ган добавил к списку проблем и тот факт, что вот уже четвертый год в стране – неурожайный.

«Произошло сокращение посевных площадей, есть разница в статистических данных и фактическом наличии зерна, никто не прогнозировал реакцию рынков. Но в такой ситуации виноваты мы сами», - отметил Евгений Ган.

По озвученным данным, с 2008 года Казахстан продает на одни и те же рынки зерно и муку на условиях равного доступа. Это не могло остаться не замеченным у соседей. Им стало интересно покупать зерно в Казахстане и развивать его переработку у себя. По этому пути пошли Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Начиная с этого времени наблюдается падение объемов экспорта муки в эти страны, а объемы зерна - растут. К примеру, только в три раза вырос объем поставок зерна в Узбекистан.

Спасает мукомолов Казахстана в последние годы рынок Афганистана, который характеризуется постоянным увеличением спроса на казахстанскую муку.

«В отсутствии более дешевого российского зерна, цена на внутреннем рынке резко поднялась. Это означает, что вся линейка продуктов, связанных с ним, будет дорожать. Учитывая мировые события, понятно, что мировой рынок зерна будет напряжен. Отрасль экспортно-ориентирована, мы вынуждены заявить, что казахстанские мукомолы передадут объемы переработки нашего же зерна соседним странам. У нас осталось 170 мукомольных предприятий, в то время как ранее их насчитывалось 600», - отметил Евгений Ган.

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Тулеутай Ержанов видит решение ситуации в длинных контрактах с местными зерновиками. Он также заявил, что в области нет дефицита зерна и муки.

В ходе обсуждений мукомолы уже наметили выход в сложившейся ситуации.

«По итогам совещания в оперативный штаб при Правительстве РК будут направлены все предложения, озвученные на совещании», - отметил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев.