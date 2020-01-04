-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:15
-
-
-
вчера 13:37
-
-
-
-
-
вчера 12:11
-
-
-
вчера 10:59
-
вчера 10:25
-
-
-
-
-
вчера 05:05
-
-
вчера 02:22
-
-
вчера 00:04
-
03.01.2020 23:23
-
03.01.2020 22:00
-
03.01.2020 21:21
Поддержка Windows 7 заканчивается 14 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Корпорация Microsoft прекращает поддержку Windows 7 14 января 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт компании.
Как отмечается в сообщении, после окончания поддержки Windows 7, которое запланировано на 14 января 2020 года, компьютер не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять следующее: техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, обновления и исправления системы безопасности.
«Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО. В конечном итоге, лучший способ защитить себя – обновиться до Windows 10», - посоветовали в компании.
- Используя имя Хабиба Нурмагомедова, мошенники обманывали казахстанцев
- 17 уголовных дел заведено на граждан России по фактам интернет-мошенничества
- Интернет-мошенничество с территории России: в Костанайской области заведены 32 уголовных дела
- Около 400 интернет-мошенников задержано в Казахстане в 2019 году
- Вице-министр цифрового развития рассказал о следующем этапе внедрения интернета вещей
- Угрозы рассылал акмолинец в соцсетях
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана