Поддержка Windows 7 заканчивается 14 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Корпорация Microsoft прекращает поддержку Windows 7 14 января 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт компании.

Как отмечается в сообщении, после окончания поддержки Windows 7, которое запланировано на 14 января 2020 года, компьютер не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять следующее: техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, обновления и исправления системы безопасности.

«Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО. В конечном итоге, лучший способ защитить себя – обновиться до Windows 10», - посоветовали в компании.