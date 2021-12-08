Поддержка молодежи является одним из главных направлений государственной политики – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всестороняя поддержка молодежи является одним из главных направлений государственной политики. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы Независимости в Казахстане выросло новое поколение граждан, причем достойное поколение. Всестороняя поддержка молодежи является одним из главных направлений государственной политики. В условиях системного кризиса в первой половине 90-х годов прошлого столетия Казахстан запустил масштабную образовательную программу «Болашак». Это была инициатива нашего Первого Президента Нурсултана Назарабаева. Благодаря этой инициативе тысячи молодых ребят со всей страны получали и получают передовое образование в лучших вузах мира. Многие из них уже вносят свой весомый вклад в поступательное развитие Казахстана», - отметил Президент.

Напомним, что сегодня с участием Главы Государства проходит торжественная церемония присуждения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».