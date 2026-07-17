Поддержка молодежи: 333 участника программы «Жарқын болашақ» успешно завершили обучение

В Жанаозене состоялась торжественная церемония для участников программы «Жарқын болашақ», передает агентство Kazinform.

Из 333 человек 77 окончили школы, 256 - выпускники колледжей, получившие технические, экономические и гуманитарные специальности. Также среди них - будущие специалисты в сфере здравоохранения и спортсмены.

Фото: КазМунайГаз

Проект реализуется АО НК «КазМунайГаз». На протяжении пяти лет дети из Мангистауской области обучаются в различных учебных заведениях страны, получая качественное образование.

Фото: КазМунайГаз

Среди выпускников нынешнего потока в этом году:

13 обладателей знака «Алтын белгі»

15 обладателей аттестатов с отличием

самый высокий результат на Едином национальном тестировании ‒ 131 балл

19 выпускников удостоились дипломов колледжей с отличием

Отметим, что программа «Жарқын болашақ» охватывает старшеклассников из Жанаозена и пяти районов Мангистауской области. Она направлена на всестороннюю поддержку молодежи: от выбора профессии до адаптации в новой образовательной и профессиональной среде.

Фото: КазМунайГаз

Поддержка со стороны КМГ включает: оплату обучения, проживание, транспортные расходы, стипендию и питание. Выпускники программы «Жарқын болашақ» из Мангистауской области сегодня продолжают обучение в ведущих вузах Казахстана.