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    Поддержка молодежи: 333 участника программы «Жарқын болашақ» успешно завершили обучение

    В Жанаозене состоялась торжественная церемония для участников программы «Жарқын болашақ», передает агентство Kazinform.

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    Фото: КазМунайГаз

    Из 333 человек 77 окончили школы, 256 - выпускники колледжей, получившие технические, экономические и гуманитарные специальности. Также среди них - будущие специалисты в сфере здравоохранения и спортсмены.

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    Фото: КазМунайГаз

    Проект реализуется АО НК «КазМунайГаз». На протяжении пяти лет дети из Мангистауской области обучаются в различных учебных заведениях страны, получая качественное образование.

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    Фото: КазМунайГаз

    Среди выпускников нынешнего потока в этом году:

    • 13 обладателей знака «Алтын белгі»
    • 15 обладателей аттестатов с отличием
    • самый высокий результат на Едином национальном тестировании ‒ 131 балл 
    • 19 выпускников удостоились дипломов колледжей с отличием

    Отметим, что программа «Жарқын болашақ» охватывает старшеклассников из Жанаозена и пяти районов Мангистауской области. Она направлена на всестороннюю поддержку молодежи: от выбора профессии до адаптации в новой образовательной и профессиональной среде.

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    Фото: КазМунайГаз

    Поддержка со стороны КМГ включает: оплату обучения, проживание, транспортные расходы, стипендию и питание. Выпускники программы «Жарқын болашақ» из Мангистауской области сегодня продолжают обучение в ведущих вузах Казахстана.

    Колледжи Образование КазМунайГаз Жанаозен
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор