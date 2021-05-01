Поддерживающий  многодетных матерей и предпринимателей меценат стал победителем проекта «100 новых лиц»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» стал меценат Дулат Тастекеев, поддерживающий многодетных матерей и предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дулат Тастекеев - меценат, человек с доброй душой и сердцем, оказывающий помощь населению. Работает и проживет в Восточно-казахстанской области, жителям которых он оказывает помощь и поддержку.

«Мы работаем над проектами по нескольким направлениям. В основном они направлены на поддержку духовного развития граждан. Также мы постоянно выделяем гранты журналистам, спортсменам, ученым в размере 1 млн тенге. Особое внимание уделяем развитию региона. По Восточно-Казахстанской области на собственные средства построили несколько зданий, в частности, 3 мечети. Недавно возвели мечеть на 2500 человек в Семее. Построили спортивную площадку , заасфальтировали несколько дорог, отремонировали классы в школах, музеи», - рассказал меценат.

Что касается духовного развития региона, в последние годы его компания стала инициатором проведения айтыса. В этом году он запустил проект «Асыл домбыра».

Помимо прочего, меценат помогает и поддерживает многодетных матерей. В период пандемии каждой семье была оказана денежная помощь в размере 25 тысяч тенге.

«Мне кажется, такие проекты помогают сделать узнаваемыми молодежь Казахстана, которые совершают добрые дела, тем самым такие подобные действия поспособствуют массовому совершению добрых дел в стране», - признался победитель проекта.

Меценат хочет развить предпринимательство в Казахстане.

«В рамках нашего одного проекта мы ежемесячно выделяем безвозмездный грант предпринимателям. Так за год поддерживаем 24 предпринимателей. По мере возможности, помимо денежной помощи, стараюсь делиться опытом и накопленными знаниями с ними. В результате чего в этом году вышла в свет книга, в которой собрали самые необходимые кейсы для предпринимателей. В казахской литературе мало книг о предпринимательстве. Поэтому надеемся, что наша книга станет хорошим помощником и методикой для представителей бизнеса», - добавил Дулат Тастекеев.



