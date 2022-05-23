23 Мая 2022 12:33

Поддерживающее молодых кинематографистов объединение «Дебют» воссоздадут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный центр поддержки национального кино вместе с известными кинематографистами выступил инициатором по воссозданию творческо-производственного объединения «Дебют», которое поддерживает молодых кинематографистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Киноцентр вместе с известными кинематографистами выступил инициатором по воссозданию творческо-производственного объединения «Дебют», которое долгие годы входило в структуру киностудии «Казахфильм». Мы считаем, что этот вопрос сегодня как никогда актуален», - добавили в пресс-службе организации.

По словам председателя правления Государственного центра поддержки национального кино Есетжана Косубаева, для этого необходимо решить вопросы со структурой, финансированием и деятельностью объединения.

«Мы, как основные инициаторы этой идеи, уже беседовали с министром культуры и спорта Дауреном Абаевым. Будем просить министерство согласовать юридический статус будущего объединения», - сказал Есетжан Косубаев.

Творческо-производственное объединение «Дебют» на протяжении тридцати лет действовало в составе «Казахфильма». Его задачей было выявление молодых талантов, творческих людей, которые смогут успешно работать в кино. Ранее желающие сотрудничать с «Дебютом» могли подать заявку, приложив к ней диплом о высшем образовании, небольшой ролик и сценарий будущего фильма. В свое время «Дебют» возглавляла продюсер Анара Кашаганова, а его художественным руководителем был режиссер Дарежан Омирбаев, который, к слову, в 1988 году снял свой первый фильм в этом объединении.

На запрос МИА «Казинформ» о том, поддерживает ли Государственный центр поддержки национального кино молодых кинематографистов, в организации ответили, что по итогам конкурса 2020 года 39 проектов получили финансовую поддержку государства: пять дебютных фильмов, девять короткометражек, пять анимационных и четыре художественных проекта, снятые молодыми режиссерами.

А среди участников конкурса, допущенных к защите в сентябре этого года, молодежь преобладает в секциях «Авторское кино» (около 75%), «Анимация» (85%) и «Игровой фильм, предназначенный для широкой зрительской аудитории» (80%).