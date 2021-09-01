Поддерживаю слова Президента о необходимости укрепления обороноспособности – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Нуржан Нурсипатов, комментируя Послание Главы государства, отметил, что поддерживает слова Президента о необходимости укрепления обороноспособности. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял ряд актуальных вопросов, требующих своего решения. В этих целях приоритетным обозначено направление на социально-экономическое развитие страны на предстоящий период. Для этого будет принята Дорожная карта развития до 2025 года. Как Сенатор Парламента РК, секретарь Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности я полностью поддерживаю слова Президента Казахстана о необходимости укрепления обороноспособности. Повышение оперативности реагирования на угрозы также должно стать приоритетом государственного значения», - прокомментировал сенатор.

Он отметил, что всем известна складывающаяся ситуация в Афганистане.

«Когда такое происходит в стране, близкой к нам географически, главная задача – не терять бдительности и укреплять нашу безопасность. Поэтому Глава государства уделил особое внимание тому, что мы должны быть готовы к внешним угрозам и возможному наихудшему варианту развития событий, обострению обстановки. Происходящие в этой стране события не несут Казахстану прямой угрозы, но, безусловно, создают определенные риски. Мы видим рост озабоченности и встревоженности в обществе по поводу ситуации в Афганистане. В условиях обострения международной обстановки нашим силовым структурам следует быть максимально мобилизованными. Из этого вытекают определенные задачи для всех соответствующих подразделений наших силовых структур, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий государственного аппарата», - считает спикер.

По словам Нуржана Нурсипатова, учитывая общее нарастание глобальной напряженности, Президент Казахстана ставит задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины.

«Также необходимо, чтобы военнослужащие овладели и гражданскими специальностями. Ранее, обозначая задачи для Министерства обороны, Президент акцентировал внимание на следующем: в полной мере реализовать все приоритеты Концепции развития Вооруженных сил до 2030 года, продолжить мероприятия по подготовке органов управления для быстрого реагирования на угрозы военной безопасности. Верховный Главнокомандующий потребовал принять решительные меры по обеспечению безопасности на всех складах боеприпасов и ускорить строительство современных объектов их хранения вдали от населенных пунктов. Соответствующие средства должны быть предусмотрены в рамках Национального проекта «Безопасная страна». Сенаторы будут активно работать над реализацией приоритетов и конкретных задач, озвученных в Послании», - заключил Секретарь Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Нуржан Нурсипатов.