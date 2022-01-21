Поддерживаю предложение Президента инвестировать в молодежь - учитель казахского языка Виктория Мокроусова

БОРОДУЛИХА. КАЗИНФОРМ – Знакомство с интересным человеком - учителем казахского языка Бородулинской средней школы Восточно-Казахстанской области Викторией Мокроусовой, ее мысли о об образовании, молодежи, мнение о будущем Казахстана и поддержке инициатив Президента страны, стали основой интервью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Виктория, как Вы стали учителем казахского языка?

- Большое влияние оказало на меня окружение, среда, в которой я росла. Я родилась в Урджарском районе, большинство моих подруг не владели русским языком, а мне хотелось с ними играть. Так, общаясь с ними, я приобрела первые навыки разговорного казахского языка. Когда мне исполнилось пять лет, наша семья переехала в Бородулиху. Здесь уже было больше русскоговорящих людей и поэтому не было острой необходимости знать казахский язык. Я училась в классе с русским языком обучения. Но так как мне нравилось переводить тексты, и я мечтала стать переводчиком, я не утратила интерес к изучению казахского языка.

После окончания 9 класса в 2008 году мы с мамой поехали в Семей и зашли в педагогический колледж. Там из информационного стенда для абитуриентов мы узнали, что ведется набор в группы по специальности учитель казахского языка и литературы с дополнительной специализацией переводчик. Поэтому я и подала документы. При поступлении у меня были знания языка на уровне бытового общения. Я предполагала, что предметы будут вестись на двух языках. Но когда поступила в колледж, нужное количество учащихся не набралось, и меня перевели в группу по подготовке учителей казахского языка и литературы в казахских школах. Все предметы велись на государственном языке. Было очень сложно – я понимала речь, но говорить не умела. Первый год лекции я зубрила наизусть, как стихотворения и потом пересказывала их у доски. И только где-то в середине третьего курса я начала свободно говорить на казахском языке, выражать свои мысли, могла пересказывать тексты своими словами. С 4 курса заговорила свободно.

Конечно, сильно повлияло и окружение – в группе были только выходцы из казахоязычных районов Аксуата, Абая, Урджара. Они не понимали на русском. Это тоже помогало. Если я не понимала их, я открывала словари, искала и узнавала значение слов. Было большое стремление к цели и желание. Еще меня очень сильно поддержали педагоги и директор колледжа. Вообще, педагогический колледж имени Ауэзова в Семее – учебное заведение с сильным преподавательским составом. Это настоящие профессионалы, знающие и любящие свое дело и дающие прочные знания.

- Как Вы считаете, насколько важно знать родной язык для самих же казахов? Какие эффективные методы обучения применяете?

- Очень важно. Ведь знание родного языка – это основа формирования нации. В моих классах много таких детей, которые говорят на русском и стремятся изучить свой родной язык. Я учу детей изучать лексику, которая используется в повседневной речи каждый день. Нужно заучивать не отдельные слова, а словосочетания, фразы и не бояться смело применять их в общении. Очень хорошо осваивать учебный материал при помощи простых упражнений по переводу текстов. В своей практике я использую самые современные новаторские идеи по формам подачи материала. Например, при помощи гаджетов и других технических средств, общение в чатах на казахском языке, коллективное пение. Причем для этого я выбираю казахские народные песни – ведь они такие красивые и мелодичные. Чтобы было понятно, сначала перевожу смысл песен на русский язык и объясняю ученикам, о чем это произведение. Игровая форма подачи – самая интересная и эффективная. Для этого я придумываю различные игры: подвижные, интеллектуальные. Смотрим вместе кинофильмы, потом обсуждаем. Очень важно, чтобы дети, не владеющие языком, больше общались с казахскоязычными сверстниками на их родном языке. Со своими учениками разных национальностей учащимися русских классов я стараюсь общаться на языке Абая не только во время уроков, но и при проведении внеклассных мероприятий.

- Как восприняли обращение Президента Казахстана к народу в трагические дня января?

- Все, что произошло, было как гром среди ясного неба. Новый год, каникулы у детей, праздничный настрой – все поменялось вмиг. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Ярким напоминанием, как хрупка мирная жизнь, как просто можно потерять родину, ее независимость, целостность страны. Ведь самым главным достоянием нашего казахстанского народа были и остаются мир и согласие. Поэтому все, не отходя от экранов телевизоров, слушали Президента.

«Мир движется в сторону «экономики знаний», - эти слова Президента прозвучали как призыв, прежде всего, для нас, молодежи. Сегодня поколение Независимости по численности уже составляет половину всех граждан нашей страны. Нынешние дети и молодежь будут определять рынок труда Казахстана к 2050 году. Именно от их конкурентоспособности зависит благополучие страны в будущем. Важно понимать, что статус «молодой нации» дает нам долгосрочные преимущества. Знание и молодость – это главные преимущества современного казахстанца, которыми надо умело воспользоваться. Я поддерживаю слова Президента, что надо инвестировать в молодежь. Думаю, что это позволит нашей молодежи воплотить свои мечты в реальность, улучшить свое положение в обществе. Это откроет дороги перед активной молодежью, перед настоящими генераторами идей. Это большая возможность и огромное доверие, которое мы, в свою очередь, должны полностью оправдать. Поэтому, когда вопрос поднимается о молодежи как о будущем страны, я считаю, что это один из главных вопросов повестки сегодняшнего дня.

- Виктория, не жалеете о том, что живете в селе?

- Нет абсолютно. На сегодняшний день я работаю в школе уже 10 лет. В 2012 году окончив колледж, я вернулась в родную школу, хотя предложения были и из других школ. Сначала была учителем казахской литературы и старшей пионервожатой, так как не было свободных часов. На следующий год поступила в инженерно-педагогический университет дружбы народов на специальность учитель казахского языка и литературы. В этом году я заканчиваю магистратуру по специальности казахская филология.

Да, были предложения перейти на госслужбу, и на телевидение приглашали, но свою жизнь без школы и без детей я не представляю. Пришло четкое осознание, что нашла свое призвание. Я бы хотела и дальше работать в школе. И сегодня есть предложения переехать работать в столицу, в Усть-Каменогорск, в Семей, но я хочу связать свое будущее со своим селом. Тем более, работы, забот и друзей у меня здесь хватает. Ведь кроме школы у меня есть обязанности депутата районного маслихата, члена Ассамблеи народа Казахстана, руководителя центра волонтерского движения Дома дружбы Бородулихинского района, председателя молодежного движения «Жаңғыру жолы». Так что скучать не приходится! Верю, что в новом Казахстане развитию сельского хозяйства, заботе о людях села, преданных земле, будет уделено достойное внимание.