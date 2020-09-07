Поддержим казахстанских производителей – Бейбут Атамкулов об утилизационном сборе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о планах по развитию утилизационного сбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень много копий ломается. Мы должны будем со всех сторон подойти и посмотреть плюсы и минусы тех или иных шагов, которые предпринимает правительство. Сегодня утилизационный сбор и те меры, которые приняты правительством, стимулируют производство сельхозтехники в Казахстане. Стимулируя производство сельхозтехники, мы создаем новые производства, создаем новые рабочие места в Казахстане, мы создаем компетенцию, квалифицированные рабочие места», - сказал Бейбут Атамкулов на брифинге в СЦК.

По его словам 28 августа подписано соглашение с ведущей немецкой компанией Claas.

«К этому мы шли практически 10 лет, очень серьезный рынок. Рынок сельхозтехники имеет очень много конкурентов, и многие бренды толкаются у нас здесь на рынке. Мы благодарны нашим немецким партнерам, что пошли навстречу, при том, что были определенные опасения, что рынок узкий, но, тем не менее, уже в этом году 200 комбайнов начинаем собирать», - отметил министр.

Он подчеркнул, что для этого нужна была поддержка со стороны правительства.

«Начиная уже со следующего года, мы поставили программу постепенной локализации, с 20% до 40%. Я хотел бы отметить, что те деньги, которые мы сегодня тратим на утилизационный сбор, создают соответствующие рабочие места в Казахстане. Второе - мы предлагаем для тех производителей, которые работают в Казахстане, схему лизинга на сельхозпродукцию. По этому плану у нас где-то 22 тысячи (единиц, - прим.ред.) сельхозтехники будет заменено. Этот план в нашем министерстве расписан на ближайшие три года. Я хотел бы еще раз отметить, что много будет споров по поводу утилизационного сбора. Мы поддерживаем в первую очередь наших казахстанских производителей», - заключил Б. Атамкулов.