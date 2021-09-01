13:31, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6
Поддержать позиции женщин в обществе поручил Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по обеспечению гендерного равенства в обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В начале лета в соответствии с моим указом Правительством утвержден Комплексный план по защите прав человека. Этот важный документ закладывает долгосрочную институциональную основу дальнейшего совершенствования системы защиты прав человека в Казахстане. После принятия Комплексного плана началась активная работа по обеспечению гендерного равенства», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании Палат Парламента.
По словам Президента, в этой связи, следует обеспечить максимальную поддержку экономических и политических позиций женщин в обществе.
«За эту работу отвечает Администрация Президента. Следует также внести изменения в Концепцию семейной гендерной политики», - подчеркнул Глава государства.