Поддержать позиции женщин в обществе поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по обеспечению гендерного равенства в обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале лета в соответствии с моим указом Правительством утвержден Комплексный план по защите прав человека. Этот важный документ закладывает долгосрочную институциональную основу дальнейшего совершенствования системы защиты прав человека в Казахстане. После принятия Комплексного плана началась активная работа по обеспечению гендерного равенства», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании Палат Парламента.

По словам Президента, в этой связи, следует обеспечить максимальную поддержку экономических и политических позиций женщин в обществе.

«За эту работу отвечает Администрация Президента. Следует также внести изменения в Концепцию семейной гендерной политики», - подчеркнул Глава государства.



