Поддельные кондиционеры на 5 млн тенге изъяли в Алматы

В Алматы при проверке были изъяты поддельные кондиционеры на сумму 5 253 000 тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минюст РК.

Сотрудниками департамента юстиции города Алматы был изъят большой объем кондиционеров Almacom, которые пытались незаконно выставить на продажу под поддельным товарным знаком.

Операция по пресечению незаконной торговли продолжалась 15 часов и была инициирована на основании жалобы владельца товарного знака.

Так, в результате оперативных действий сотрудников департамента юстиции была изъята контрафактная продукция на сумму 5 253 000 тенге. По данному факту составлен протокол по статье 158 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях.

— Во время спецоперации сотрудники департамента юстиции столкнулись с сопротивлением со стороны проверяемого субъекта. В отношении трех лиц, оказавших сопротивление, был составлен протокол по статье 462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. На данный момент материалы дела переданы в суд для выяснения обстоятельств и установления виновных, — говорится в сообщении ведомства.

Министерство юстиции продолжит работу по защите прав интеллектуальной собственности.