Подделку ПЦР-тестов и паспортов вакцинации выявили в трех медучреждениях Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Работники трех медицинских учреждений Алматы изобличены в подделке результатов ПЦР-тестов и паспортов вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

По данным Управления криминальной полиции города, в двух случаях на подделке документов были пойманы сотрудники двух частных медицинских центров «Достар Мед» и «Сункар», а также был выявлен факт продажи медицинскими работниками паспортов вакцинации и незаконного уничтожения вакцин в поликлинике №4.

«В первом случае работник лаборатории при клинике при содействии двух медсестер центра за денежное вознаграждение организовали сдачу ПЦР-теста без забора биоматериала с отрицательным результатом. Спустя некоторое время задержан врач-эндоскопист медицинского центра «Сункар» – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество. В ходе личного обыска в процессуальном порядке были изъяты результаты ПЦР-тестов, а также денежные средства. Также задержана старшая медицинская сестра городской поликлиники №4, которая дала признательные показания о том, что за денежное вознаграждения в сумме 15 тысяч тенге занималась фиктивной регистрацией в журнале отметок о получении вакцины. Указанные факты зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования по ст. 385 УК РК. Следствие продолжается», - сообщили в полиции города.



