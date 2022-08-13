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Поддельный чек с сотового телефона – еще один вид мошенничества
13 Августа 2022 19:38

Поддельный чек с сотового телефона – еще один вид мошенничества

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в Сайрамское районное управление полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам молодой девушки, в торговом центре, где она работает, неизвестная женщина купила золотое ожерелье и обманула, предъявив поддельный чек с сотового телефона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Сумма ущерба составила 270 тыс. тенге. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Опросив очевидцев и проверив камеры видеонаблюдения, полицейские установили женщину, обманом забравшую золотое ожерелье. Ею оказалась жительница Тулькубасского района. Как выяснилось, подозреваемая приехала в Сайрамский район с целью «легкой наживы». Похищенное имущество подозреваемая оставила у себя. Полицейские изъяли золотое изделие в качестве вещественного доказательства и вернули законной владелице.

В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.


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