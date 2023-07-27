Поддельные справки об учебе предоставляли астанчане для получения отсрочки от армии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чтобы не служить в армии, казахстанцы прилагают все возможные усилия. Такими кейсами на брифинге в СЦК поделился заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев. По его словам, были выявлены случаи, когда в двух вузах одновременно учился один человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«К примеру, выявлены случаи предоставления поддельных справок об учебе. Были установлены лица, занимающиеся незаконной деятельностью по предоставлению таких справок за определенное вознаграждение. Данная информация передана в компетентные органы. Указанные факты были выявлены в городе Астане», - сказал на брифинге в СЦК Дархан Ахмедиев.

Как выяснилось, были предоставлены справки об обучении в ЕНУ имени Гумилева.

«Коллеги из местного военкомата совместно с департаментом мобилизационно-организационной работ выявили эти факты. Через нашу военную полицию передали дальше в соответствующие органы для проведения понятных мероприятий. Сколько это стоит, кем это было организовано – я думаю, через нашу пресс-службу мы в ближайшее время дадим ответ», - пояснил он.

Также регистрировались факты обучения одного человека в двух высших учебных заведениях одновременно. Хотя, по закону, аттестат в оригинале должен предоставляться одним вузом.

«Люди проживали и работали в одном регионе, но проходили обучение в другом регионе. У нас были такие случаи. В системе выявляли, что, допустим он обучается в Шымкенте, а работает в Актау. С Министерством высшего образования эти кейсы проработаны», - добавил спикер.