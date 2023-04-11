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Поддельные картины Гойи и Веласкеса за 76 млн евро изъяли в Испании

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Апреля 2023, 22:12
Поддельные картины Гойи и Веласкеса за 76 млн евро изъяли в Испании Фото: Shutterstock/FOTODOM

МАДРИД. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Полиция Валенсии изъяла пять картин, которые мошенники выдавали за произведения художников Франсиско Гойи (1746-1828) и Диего Веласкеса (1599-1660), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Правоохранительные органы изъяли пять фальшивых картин Гойи и Веласкеса. Злоумышленники пытались продать работы в Валенсии и Кастельоне за €76 млн. В результате операции четыре человека оказались под следствием.

По данным агентства EFE, в дополнение к картинам полицейские изъяли поддельные документы, с помощью которых мошенники пытались ввести в заблуждение потенциальных покупателей. Расследование продолжалось с начала 2023 года.


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