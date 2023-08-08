Поддались панике – министр по ЧС о выпрыгнувших при пожаре из окон в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Сырым Шарипханов в кулуарах Правительства ответил, почему жильцы дома «Аккент» начали прыгать из окон и не было ли у пожарных автолестниц для высотных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Автолестница есть, мы туда сконцентрировали три автолестницы, которые позволяли полностью с 16-го этажа эвакуировать людей. Что касается помощи строителей, они оказались там рядом, находились в 300 метрах от ЖК, они прибыли быстрее. Наши подразделения прибыли за восемь минут и отработали в соответствии с требованиями», - прокомментировал министр по ЧС Сырым Шарипханов.

По его словам, прыжок некоторых жильцов – это преждевременная мера. Они поддались панике.

«Практически одновременно после их прыжка, буквально через несколько минут, в эти квартиры зашли наши сотрудники и эвакуировали людей. В частности, эвакуировали пожилую женщину - родственицу тех женщин, которые выпрыгнули. Как вы сами видите, можно было дождаться, просто выйти на балкон, закрыть дверь, чтобы не было доступа дыма на балкон. И дожидаться помощи спасателей, как многие и поступили», - добавил он.

Напомним, что Министерство по чрезвычайным ситуациям с 2024 года начнет проверять пожарную безопасность строящихся домов.