Подборку «доказательств» наличия графена в вакцинах против КВИ распространяют в Сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователи Telegram распространяют текст с «доказательствами» наличия секретного компонента графена и его производных в вакцинах против COVID-19. Портал Stopfake.kz разобрал, почему на самом деле приведенные тезисы ничего не доказывают, передает МИА «Казинформ».

Первый аргумент в списке – отчет о проведенной микроскопии, якобы доказывающий наличие графена в вакцинах производства Pfizer. Его составил доктор Пабло Кампра 28 июня 2021 года. На титульном листе сказано, что исследование проводилось при поддержке института Альмерии.

На самом же деле администрация этого института официально заявила, что не причастна к исследованию и не поддерживает изложенных в нем выводов.

Научное сообщество также раскритиковало отчет, указав сразу на несколько слабых мест, ставящих под сомнение достоверность изложенных в нем фактов.

Во-первых, нет никаких подтверждений тому, что Пабло Кампра действительно анализировал флакон с вакциной Comirnaty. Французское издание FactAndFurious пишет о том, что материал для исследования Кампре доставил курьер, прибывший от другого известного испанского антипрививочника Рикардо Дельгадо.

Во-вторых, отсутствует регистрация и документация, которая обязательно должна сопровождать каждый шаг работы с анализируемым материалом.

В-третьих, результаты флуориметрии, которыми Пабло Кампра якобы доказывает, что обнаруженное им вещество является графеном, на самом деле являются размытыми и под полученные значения могут подходить различные вещества, в том числе и нуклеиновые кислоты.

В-четвертых, в отчете не сказано, была ли проведена соответствующая калибровка спектрофотометра, что делает полученные результаты недостоверными.

Отметим, что в распространяемом тексте с «доказательствами» не упоминается о том, что Рикардо Дельдаго являлся заказчиком исследования, проведенного Пабло Кампрой. Вместо этого в тексте сказано, что Дельдаго лично обнаружил, что вакцины Pfizer якобы состоят из оксида графена на 99%. Это неправда. Все высказывания Дельдаго об этом веществе и его предполагаемом наличии в препаратах для иммунизации подкрепляются лишь уже существующим отчетом Кампры, который другие ученые раскритиковали.

В распространяемом тексте также говорится о том, что «исследовательская группа» La Quinta Columna обнаружила наночастицы оксида графена в различных вакцинах против КВИ. На самом деле La Quinta Columna – это вовсе не группа ученых, а блог, основанный все тем же Рикардо Дельдаго и посвященный распространению теорий заговора и дезинформации относительно пандемии COVID-19 и вакцинам против этой болезни. Никаких статей, действительно доказывающих наличие графена или его оксида в вакцинах, в рецензируемых научных журналах не публиковалось. Следовательно, утверждение об открытии неких исследователей из группы La Quinta Columna полностью голословны.

Еще одно имя, упоминаемое в тексте, – Андреас Ноак, якобы обнаруживший гидроксид графена в вакцинах против COVID-19 и «убитый вскоре после своего открытия». Подробно о нем мы уже писали ранее. Примечательно, что и он ссылается на исследование Пабло Кампры, которое уже было опровергнуто, а в университете Альмерии официально заявили о своей непричастности к выводам ученого. Что же касается смерти Ноака, то в полиции опровергли теорию об убийстве и сообщили, что он скончался по естественным причинам в карете скорой помощи, пока врачи проводили реанимационные мероприятия.

Напомним, что составы вакцин против COVID-19 не являются тайной и размещены в открытом доступе. Ни одна из них не содержит графен или его производные.

Подробнее с составами вакцин можно ознакомиться здесь:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

Janssen;

AstraZeneca;

Sputnik V;

Hayat-Vax (Sinopharm);

QazVac;

CoronaVac;

Vero Cell.

Теории о том, что в вакцинах содержится графен и его производные, неоднократно опровергали специалисты и фактчекеры.

Рассылка с «доказательствами» их наличия в препаратах — это не что иное, как ссылки различных COVID-диссидентов на одно и то же недостоверное и опровергнутое исследование, заказанное одним из самых известных антипрививочников Испании. Следовательно, доверять приведенным в рассылке тезисам нельзя.