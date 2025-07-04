РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:38, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Подбирали ключи: в Алматы задержали подозреваемых в крупной квартирной краже

    Полицейские Алматы задержали двоих мужчин, похитивших крупную сумму денег в квартире в Ауэзовском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Подбирали ключи: в Алматы задержали подозреваемых в крупной квартирной краже
    Кадр из видео

    По данным следствия, преступление было совершено в дневное время. Злоумышленники, подобрав ключ, незаконно проникли в квартиру и похитили крупную сумму денежных средств. После установления личностей подозреваемых они были задержаны.

    – Задержанные – ранее судимые лица, действовали, предположительно, по заранее продуманной схеме. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным эпизодам на территории города Алматы. Проводятся дальнейшие следственные действия. Расследование продолжается, – сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Алматы Владимир Решетников.

    Полиция напоминает жителям о необходимости принимать меры по защите жилища: устанавливать надежные замки, системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, а также незамедлительно сообщать в полицию о подозрительных лицах вблизи жилых домов.

    Ранее серийную кражу лошадей на 19 млн тенге раскрыли в Туркестанской области. Скотокрадством четверо задержанных занимались в трех районах.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Борьба с преступностью Видео Алматы Кража
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают