Подбирали ключи: в Алматы задержали подозреваемых в крупной квартирной краже

По данным следствия, преступление было совершено в дневное время. Злоумышленники, подобрав ключ, незаконно проникли в квартиру и похитили крупную сумму денежных средств. После установления личностей подозреваемых они были задержаны.

– Задержанные – ранее судимые лица, действовали, предположительно, по заранее продуманной схеме. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным эпизодам на территории города Алматы. Проводятся дальнейшие следственные действия. Расследование продолжается, – сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Алматы Владимир Решетников.

Полиция напоминает жителям о необходимости принимать меры по защите жилища: устанавливать надежные замки, системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, а также незамедлительно сообщать в полицию о подозрительных лицах вблизи жилых домов.

Ранее серийную кражу лошадей на 19 млн тенге раскрыли в Туркестанской области. Скотокрадством четверо задержанных занимались в трех районах.



