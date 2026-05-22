Подарки учителям, аниматоры и автокортежи попали под запрет для выпускников в Шымкенте

В Шымкенте перед окончанием учебного года полиция и профильные ведомства перешли на усиленный режим работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Особый контроль должен обеспечить безопасность детей, предотвратить нарушения общественного порядка и исключить любые несанкционированные денежные сборы с родителей.

В этом году школы Шымкента оканчивают более 40 тысяч учащихся. Основное общее образование получают 24 174 девятиклассника. Аттестаты о среднем образовании готовятся получить 16 032 выпускника 11-х классов. Учебный год официально завершится 25 мая. В этот день во всех школах страны проведут единый классный час «Білімім — Отаныма!».

Торжественные линейки и церемонии вручения аттестатов разрешили проводить исключительно на территории школ. Любые выездные и неофициальные массовые празднования в Шымкенте находятся под строгим запретом.

В управлении образования подчеркнули, что прощание со школой должно пройти без демонстративной роскоши и нарушений установленных требований. Также полностью исключили денежные сборы и ограничили использование коммерческой развлекательной атрибутики.

— На выпускные мероприятия категорически запрещается привлекать аниматоров, праздничные агентства или частные студии. Не допускается организация застолий и сбор денежных средств на подарки администрации школ или педагогам. Внешний вид учащихся должен строго соответствовать школьной форме, при этом излишняя пышность и покупка чрезмерно дорогих нарядов ограничены, — сообщила заместитель руководителя городского управления образования Гульнар Дарибаева.

Одновременно усиленные меры безопасности вводит и департамент полиции Шымкента. Правоохранительные органы намерены пресекать стихийные автокортежи, выезды выпускников за город и нарушения правил дорожного движения.

В полиции сообщили, что в день последнего звонка за каждой школой персонально закрепят по два сотрудника. Дополнительно несколько учебных заведений будут курировать представители руководящего состава ведомства.

— Для предотвращения массовых выездов выпускников на арендованных автомобилях по улицам города, а также за город к водоемам и зонам отдыха на въездах и выездах из мегаполиса, в парках и местах скопления молодежи будут выставлены специальные посты. Контроль за ситуацией на улицах города будет круглосуточно осуществляться с помощью систем видеонаблюдения центра оперативного управления. Наша задача заключается в недопущении правонарушений и травматизма среди молодежи в праздничные дни, — подчеркнул заместитель начальника управления общественной безопасности ДП Шымкента Данабай Алиев.

Помимо патрулирования улиц, полицейские совместно с администрацией школ проведут родительские собрания и организуют дежурства, чтобы не допустить нахождения несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях и общественных местах без сопровождения законных представителей.

Ранее Министерство просвещения РК рекомендовало школам по всей стране отказаться от чрезмерно затратных выпускных мероприятий, автокортежей и неформальных денежных сборов с родителей. Ведомство также призвало усилить контроль за безопасностью детей во время школьных праздников и летних каникул.