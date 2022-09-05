Подачу тепла в соцобъекты Петропавловска планируют начать 20 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу руководство Министерства энергетики РК и представители акимата Северо-Казахстанской области произвели очередной осмотр проводимых ремонтных работ на территории Петропавловской ТЭЦ-2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Во время ознакомления с ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону теплоцентрали руководство АО «Севказэнерго» доложило чиновникам о выполняемых ремонтных работах основного оборудования ПТЭЦ-2 и сообщило, что по окончании текущих ремонтов до наступления холодов будут готовы 11 котлов из 12 и две дымовые трубы.

Отмечается, что при температуре до -25 градусов в работе нужны 9 котлов, когда нет сильных морозов, два котла остаются в резерве. Если температура от - 25 градусов и ниже, в работу подключают 10-й котел, тогда один остается в резерве.

Демонтаж обрушившейся первой дымовой трубы на объекте идет полным ходом. По информации руководства АО «Севказэнерго» разбор планируется завершить до середины сентября. Строительство новой трубы начнется в апреле 2023 года и завершится к началу следующего отопительного периода.

Представители акимата сообщили, что 20 сентября планируется начать пуск тепла сначала на социальные городские объекты, дальше согласно утвержденному графику на жилой фонд по мере их готовности.

В свою очередь вице-министр энергетики РК обратил внимание на необходимость завершения в полном объеме всех текущих работ по подготовке к отопительному периоду в соответствии с графиком и обеспечению нормативного запаса топлива на ПТЭЦ-2, сообщили в пресс-службе Минэнерго.



