Подачу тепла в соцобъекты Петропавловска планируют начать 20 сентября
Во время ознакомления с ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону теплоцентрали руководство АО «Севказэнерго» доложило чиновникам о выполняемых ремонтных работах основного оборудования ПТЭЦ-2 и сообщило, что по окончании текущих ремонтов до наступления холодов будут готовы 11 котлов из 12 и две дымовые трубы.
Отмечается, что при температуре до -25 градусов в работе нужны 9 котлов, когда нет сильных морозов, два котла остаются в резерве. Если температура от - 25 градусов и ниже, в работу подключают 10-й котел, тогда один остается в резерве.
Демонтаж обрушившейся первой дымовой трубы на объекте идет полным ходом. По информации руководства АО «Севказэнерго» разбор планируется завершить до середины сентября. Строительство новой трубы начнется в апреле 2023 года и завершится к началу следующего отопительного периода.
Представители акимата сообщили, что 20 сентября планируется начать пуск тепла сначала на социальные городские объекты, дальше согласно утвержденному графику на жилой фонд по мере их готовности.
В свою очередь вице-министр энергетики РК обратил внимание на необходимость завершения в полном объеме всех текущих работ по подготовке к отопительному периоду в соответствии с графиком и обеспечению нормативного запаса топлива на ПТЭЦ-2, сообщили в пресс-службе Минэнерго.20-го марта этого года произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. 1-го апреля задержали генерального директора АО «Севказэнерго». Длительное время в Петропавловске наблюдались перебои с отоплением. Проблемы Петропавловской ТЭЦ-2 обсуждали на общественном совете области. Его участники опасались, что восстановительные работы на ТЭЦ не завершатся к началу отопительного сезона. Глава региона отмечал, что против восстановления ТЭЦ за счет повышения тарифов. В апреле министр энергетики Болат Акчулаков подтвердил, что ремонт будет проводиться за счет средств акционеров.