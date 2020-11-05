Подачу тепла в ряд зданий отключили в Алматы: названа причина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подача тепла в ряд зданий Алмалинского района Алматы, отключенных из-за сбоя на теплосетях, возобновится к полуночи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

К 24 часам будет восстановлено теплоснабжение ряда жилых домов и иных зданий в контуре улиц Айманова–Джандосова–Розыбакиева–Солодовникова, отключенных от отопления и горячей воды из-за нештатной ситуации на теплосетях.

По предварительным данным, выход из строя регулятора давления на узле распределения тепловой энергии привел к сбою на одном из локальных участков системы теплоснабжения.

А резкий перепад давления в распределительных трубопроводах - к повреждению части внутридомовых систем отопления в некоторых зданиях.

Материальный ущерб владельцам квартир, причиненный из-за утечки теплоносителя, будет полностью компенсирован через страховую компанию после установления его объема в установленном законом порядке.

В аварийно-ремонтных работах задействовано 50 сотрудников ТОО «АлТС» и 10 единиц специализированной техники.

Подача теплоэнергии потребителям будет производиться поэтапно по мере устранения повреждений.

Временное отключение от тепла не повлияет на температурный режим внутри жилых домов и других объектов.