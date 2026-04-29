Подачу горячей воды приостановят в Талдыкоргане

В Талдыкоргане с 30 апреля в ряде районов временно приостановят подачу горячей воды. Ограничения связаны с модернизацией магистральных тепловых сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным коммунальных служб, отключение затронет микрорайоны «Улан» и «Жетысу», а также часть многоквартирных домов в центральной части города. В этих районах горячей воды не будет с 30 апреля по 1 мая.

Более длительное отключение ожидается по улице Ш. Уалиханова — в домах № 183, 183А, 183Б и 195 горячее водоснабжение прекратят с 30 апреля по 30 июля.

Как пояснил заместитель КГП «Талдыкорган Теплосервис» Дамир Сапиров, работы носят плановый и необходимый характер.

Дополнительно, в рамках проекта со 2 мая начнется поэтапное перекрытие улицы Жансугурова — сначала на участке от улицы Гагарина до Желтоксана, далее ограничения будут вводиться по мере продвижения работ, — дополнил Дамир Сапиров.

В коммунальных службах приносят извинения за временные неудобства и подчеркивают, что проводимые работы направлены на повышение качества и надежности инфраструктуры.

