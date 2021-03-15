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    16:29, 15 Март 2021 | GMT +6

    Подачу электроэнергии восстановили в Арыси и Кентау

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пять районов Туркестанской области из-за ураганного ветра и обильных дождя и снега частично остались без электроэнергии. Пострадали Байдибекский, Отырарский и Ордабасинский районы, а также города Кентау и Арысь. Однако ситуация в обоих городах стабилизировалась. Уже работает Кентауская городская тепловая электростанция. Отремонтированы линии электропередач, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В остальных трех районах работы по восстановлению электросетей продолжаются. О результатах ликвидации последствий стихийного бедствия техногенного характера доложили на аппаратном совещании под председательством акима области Умирзака Шукеева. Напомним, из-за непогоды оборвались линии электропередач, обрушилось более 2 тыс. опор электрических столбов. Без света остались более 20 тысяч абонентов.

    «Это редкое явление. Очень сильный дождь, ветер, лёд, мороз. По области обрушилось более 2 тыс. электрических столбов. Мы должны принять меры», - подчеркнул глава региона на аппаратном заседании.

    Умирзак Шукеев лично контролирует сложившуюся ситуацию. Он также поручил акимам пострадавших районов участвовать в восстановительных работах. Руководство компании «Оңтүстік Жарық Транзит» на совещании заверило, что ситуация в Ордабасинском районе в ближайшее время стабилизируется. В Отырарском и Бадибекском районах восстановительные работы продлятся месяц.

    «Месяц - это много. Все должно быть восстановлено в течение недели», - отметил аким.

    Последние двое суток восстановительные работы идут круглосуточно. Работают более 20 бригад, 30 единиц техники и свыше 100 сотрудников энергетической компании.


    Теги:
    Туркестанская область Энергетика
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