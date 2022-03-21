Подача энергоснабжения в Петропавловске осуществляется в штатном режиме - АО «СевКазЭнерго»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе АО «СевКазЭнерго» сообщили о работе двух котлоагрегатов в Петропавловске и добавили, что подача энергоснабжения осуществляется в штатном режиме, передает МИА «Казинформ».

«20 марта в 19:05 в департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области поступила информация о том, что в Петропавловске по улице Я. Гашека 28, на теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2 АО «СевКазЭнерго», произошло частичное разрушение первой дымоходной трубы из-за сильного ветра. В связи с этим работают 2 котлоагрегата (всего 12 котлов, из 2 в работе, приостановлена работа 4 котлов, на аварийном ремонте 4 котла, на плановом ремонте 1 котел и на реконструкции 1 котел (замена на новый котел).

Температура воздуха -8°С, порывы ветра 9-17 м/с. Повлияло на подачу теплоэнергии, согласно графику при данной температуре подача в магистрали должна составлять +75°, на данный момент времени подача составляет +45°. Подача энергоснабжения осуществляется в штатном режиме. Производятся поисковые работы по установлению жертв и пострадавших. Производится откачка воды. Выехали ДЧС (25 человек личного состава и 4 единицы техники)», - сообщили в пресс-службе АО «СевКазЭнерго».

Напомним, на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение трубы. В качестве предварительной причины инцидента назвали сильный ветер. В акимате области создали оперативный штаб.