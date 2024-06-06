Под урожай 2024 года засыпано 100% семян - Минсельхоз РК

По данным акиматов, под урожай 2024 года требуется 2 млн 380 тысяч тонн семян, из которых на сегодня засыпано 100%. Такие данные привели Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

На 2024 год в местных бюджетах областей на субсидирование развития семеноводства предусмотрено 12,8 млрд тенге.

- По оперативным данным акиматов областей, под урожай 2024 года требуется 2 млн 380 тысяч тонн семян, из которых на сегодня засыпано семян 100%. В рамках исполнения поручения Главы государства по повышению уровня применения удобрений, с марта этого года внедрен механизм авансового субсидирования отечественных удобрений с повышением норматива субсидий с 50% до 60%. На сегодня во всех регионах открыт прием заявок в рамках этого механизма. Аграриям отгружено 810,2 тыс. тонн удобрений, заключены договора на 938,2 тыс. тонн, - сообщили в МСХ.

В сельхозформированиях в наличии имеется 149,9 тыс. тракторов, около 5,2 тыс. единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 76,4 тыс. сеялок, 219,1 тыс. почвообрабатывающих орудий.

- По информации регионов, готовность техники составляет порядка 97%, к началу массовых посевных работ техника будет готова на 100%, - проинформировали в ведомстве.

Также отмечается, что формирование объемов льготного дизтоплива на проведение весенне-полевых работ 2024 года впервые осуществлялось на основании электронных заявок аграриев на базе информационной системы «gosagro.kz». Всего по республике сформирована сводная заявка в объеме 340,0 тыс. тонн дизтоплива.

- На основании сводной заявки Министерством энергетики на февраль-июль утвержден график закрепления областей за НПЗ по отгрузке дизтоплива, стоимость льготного дизтоплива составит 250 тенге/литр (АЗС – 295 тенге/литр) что на 15% дешевле рыночной цены, - сообщили в МСХ.

С учетом обращения акиматов областей и сельхозтоваропроизводителей, не успевших подать заявки на получение льготного дизтоплива в установленные правилами сроки, МСХ РК совместно с МЭ РК проработан вопрос дополнительного выделения льготного дизтоплива на проведение ВПР в объеме 36,0 тыс. тонн.

С 8 апреля этого года в информационной системе распределения дизтоплива системе «gosagro.kz» обеспечен прием электронных заявок от сельхозтоваропроизводителей на получение дополнительных объемов дизтоплива.

В целом, на проведение весенне-полевых работ выделено всего 376,0 тыс. тонн льготного дизтоплива. На сегодня всего отгружено с НПЗ регионам 274,4 тыс. тонн (73%).