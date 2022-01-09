Под угрозой оказалась мирная жизнь в нашем общем доме - Тимур Джумурбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Совета АНК, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев прокомментировал ситуацию в связи с последними событиями в стране и обратился к казахстанской молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Невозможно было даже представить, что Казахстан может столкнуться с такими испытаниями. Алматы был подвергнут массированной террористической атаке. Не работает аэропорт, нет интернета, продолжается антитеррористическая операция. В такие моменты очень важно сохранять сдержанность. Без преувеличения могу сказать, что самым лучшим примером уверенности и собранности в это непростое время, для меня и для многих казахстанцев стал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Глава государства обратился к нации и призвал к спокойствию. Взвешенность решений позволила стабилизировать ситуацию в большинстве регионов страны», - сказал Тимур Джумурбаев корреспонденту агентства «Казинформ».

По словам председателя РОО «Ассамблея жастары», много рассуждений касательно ввода миротворческих сил ОДКБ, но в сложившейся ситуации не может быть полумер.

«Думаю, любое решение принимается в первую очередь ради нашей безопасности, чтобы вернуть спокойный уклад жизни», - считает собеседник.

Сам Тимур Джумурбаев сейчас находится в Алматы и описал, какова сейчас ситуация в городе.

«Так получилось, что в праздничные дни я остался в Алматы, поэтому на примере нашего южного мегаполиса можно определенно сделать такие выводы. Мы наблюдаем беспрецедентный акт вандализма и терроризма, который направлен против простых казахстанцев. Под угрозой оказалась мирная жизнь в нашем общем доме. Сейчас не время для ненужных разборок, выяснения отношений в социальных сетях. Вне зависимости от нашего социального статуса, этнической принадлежности или вероисповедания мы должны беречь спокойствие в своей страны. Не нужно делать поспешных выводов, доверяться слухам и поддаваться провокациям. Давайте объединимся, докажем реальное единство нашего народа, то, что стало нашей главной ценностью за годы независимости и, что мы не хотим потерять. Давайте поддержим действия Главы государства», - рассказал Тимур Джумурбаев.

Вместе с тем, член Совета Ассамблеи народа Казахстана обратился к казахстанской молодежи.

«Обращаюсь к нашей молодёжи! Ребята, впереди у нас длинная жизнь и никто не знает как она сложится, все находится в наших руках. Про нас говорят, что мы будущее страны, так и есть, мы и настоящее Казахстана. Считаю, что сильное, достойное, талантливое настоящее! Не поддавайтесь провокациям, не ведитесь на мнимые воззвания, не делайте поспешных выводов. Давайте жить, а не разрушать!», - обратился Тимур Джумурбаев.