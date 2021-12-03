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Под санкции ЕС попал ряд предприятий Беларуси

3 Декабря 2021 15:15
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Под санкции ЕС попал ряд предприятий Беларуси

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Совет Европейского Союза по иностранным делам внес дополнения в комплекс ограничительных мер по ситуации в Беларуси, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Принимая во внимание решение Европейского Совета 2012/642/CFSP от 15 октября 2021 года и предложения Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности, вносятся дополнения в список физических и юридических лиц», - говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза.

Таким образом, в связи с ситуацией в Беларуси Евросоюз принял ограничительные меры в общей сложности в отношении 183 физических и 26 юридических лиц.

2 декабря текущего года в ограничительный список ЕС внесены сотрудники государственных органов, предприятий, СМИ и туристического бизнеса Беларуси. В частности, предприятия «Белоруснефть», «Белшина», «Гродно Азот» и филиал «Завод Химволокно».

МИД Беларуси в своем заявлении отметило, что включенные в санкционный пакет белорусские предприятия не имеют никакого отношения к миграционному кризису. «За этим скрывается желание избавиться от конкурентов», - указало МИД РБ.

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#Беларусь   #Евросоюз   #Европа   #Мировые новости  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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