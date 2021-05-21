Под руководством Касым-Жомарта Токаева Казахстан выдержал испытание - Михаил Гусман о пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман считает, что Казахстан под руководством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева выдержал пандемию. Об этом он рассказал во время передачи радио Эхо Москвы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году были выборы и год, из которых прошел в чудовищной борьбе с пандемией. Казахстан, с одной стороны, и надо объективно признать, что более-менее смог удержаться от того, чтобы казаться совсем в тяжелейшем положении. Но все равно, ситуация была архитрудная и чтобы ее переломить, потребовались невероятно организационные усилия высшей власти Казахстана, всех институтов. До сих пор пандемия, по большому счету, кроме единичных стран, все еще бушующая эпидемия и она по прежнему «косит» людей, в том числе и в Казахстане. Мне кажется, в этот год страна под руководством Президента Токаева это испытание по большому счету выдержало», – рассказал Михаил Гусман.

«После выборов 2019 году и сейчас для него выпало страшное испытание, что называется «не успел полностью войти в свой президентский график». У него было огромное количество планов, разного рода проекты и прочее. Но все это пришлось отодвинуть на второй план именно из-за того, что все силы были сконцентрированы на борьбе с пандемией», – считает Михаил Гусман.

Напомним, в мае прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.