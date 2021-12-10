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Под председательством Президента РК состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета

10 Декабря 2021 09:26
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Под председательством Президента РК состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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В мероприятии, которое пройдет в формате видеоконференцсвязи, ожидается участие глав государств-членов ЕАЭС и стран наблюдателей – Кубы, Молдовы и Узбекистана.

Главы государств обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, итоги сотрудничества в 2021 году, а также планы развития экономического взаимодействия стран-участниц ЕАЭС на предстоящий период. Этим мероприятием Казахстан завершает свое председательство в организации.

Заседание будет также показано в прямом эфире телеканала «Хабар 24» в 15.00.

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#Президент Казахстана   #Экономика   #ЕАЭС   #ВЕЭС  
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