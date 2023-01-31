Под председательством Главы государства состоится совещание по вопросам развития столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится совещание по вопросам развития столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии примут участие руководство Администрации Президента, члены Правительства и руководители центральных государственных органов. Основными докладчиками выступят аким города Астаны Женис Касымбек, заместители Премьер-министра Роман Скляр и Алтай Кульгинов.