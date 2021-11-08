Подъем заболеваемости начинается с декабря - жителей Алматы призывают вакцинироваться против гриппа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора Центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира Ибрагимова призывает жителей вакцинироваться против гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врач заявила, что все поликлиники Алматы приступили к вакцинации против гриппа еще в сентябре.

«Вакцинация населения против гриппа обычно проходит в октябре и ноябре, до начала сезонной циркуляции вируса. Однако получить вакцину можно и в течение года. В поликлиниках города горожане могут привиться российской вакциной против гриппа «Гриппол+», - сказала Ибрагимова в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.

Она порекомендовала всем вакцинироваться портив гриппа в теплый период.

«Желательно получить вакцину до подъема заболеваемости. Как показывает практика, подъем заболеваемости начинается с декабря, поэтому активно рекомендуем жителям вакцинироваться против гриппа», - добавила она.

По ее словам, в первую очередь рекомендуется прививаться тем людям, которые имеют сопутствующие заболевания и тем, кто работает с населением.

Она также отметила, что прививку от гриппа стоит сделать, несмотря на наличие вакцинации от коронавирусной инфекции, поскольку это две разные вакцины, действующие на разные вирусы.

Эльвира Ибрагимова обратила внимание на то, что в приграничных с Казахстаном странах ситуация с COVID-19 ухудшается, а коронавирус может маскироваться под ОРВИ. Поэтому крайне важно начинать своевременное лечение при первых же симптомах. И, конечно, соблюдать элементарные меры профилактики: носить маску, регулярно мыть руки, ограничить контакты, особенно со стороны уже инфицированных людей, чтобы не подвергать риску окружающих.