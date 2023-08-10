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    13:07, 10 Август 2023 | GMT +6

    Подъем заболеваемостью корью отмечают в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения отмечают подъем заболеваемостью корью. Зафиксировано 3037 случаев по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Случаи кори регистрируются во всех регионах страны. Наибольшая регистрация кори отмечается в г. Алматы (1 101 случай), Жамбылской области (430 случаев), Алматинской области (352 случая), Атырауской области (237 случаев), в городах Астана (209 случаев) и Шымкент (194 случая)», - сказала на брифинге в СЦК Айжан Есмагамбетова.

    По словам замглавы Минздрава, причина роста заболеваемости - увеличение числа детей, не получивших плановую вакцинацию против кори, что подтверждается регистрацией в 72% заболеваемости среди непривитых детей.

    Из числа непривитых 60% приходится на отказ родителей от вакцинации (1 282), кроме того, по причине медицинских противопоказаний непривито 20% больных (416) и по недостижения прививочного возраста заболело 20% (431).

    На сегодня продолжается работа по стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью с принятием необходимых мер.


    Теги:
    Минздрав РК Здоровье Здравоохранение
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