Подъем заболеваемостью корью отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения отмечают подъем заболеваемостью корью. Зафиксировано 3037 случаев по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Случаи кори регистрируются во всех регионах страны. Наибольшая регистрация кори отмечается в г. Алматы (1 101 случай), Жамбылской области (430 случаев), Алматинской области (352 случая), Атырауской области (237 случаев), в городах Астана (209 случаев) и Шымкент (194 случая)», - сказала на брифинге в СЦК Айжан Есмагамбетова.

По словам замглавы Минздрава, причина роста заболеваемости - увеличение числа детей, не получивших плановую вакцинацию против кори, что подтверждается регистрацией в 72% заболеваемости среди непривитых детей.

Из числа непривитых 60% приходится на отказ родителей от вакцинации (1 282), кроме того, по причине медицинских противопоказаний непривито 20% больных (416) и по недостижения прививочного возраста заболело 20% (431).

На сегодня продолжается работа по стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью с принятием необходимых мер.