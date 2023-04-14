Подъем уровня воды в реках ожидается в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с 15 по 17 апреля ожидается повышение уровня воды в реках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 14 апреля 2023 года в связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега в период с 15 по 17 апреля в Алматинской области ожидается повышение уровня воды», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Повышение уровней воды возможно на реках:

- река Узын Каргалы - поселок Фабричный (уровень реки по состоянию на 14 апреля - 91 см над нулевой отметкой, опасный уровень - 240 см);

- река Шарын - урочище Сарытогай (уровень реки по состоянию на 14 апреля - 122 см, опасный уровень 762 см);

- река Талгар - город Талгар (уровень реки по состоянию на 14 апреля - 274 см, опасный уровень 368 см).

В ДЧС также сообщили, что 15 апреля в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, порывы 24-29 метров в секунду.