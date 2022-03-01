Подъем уровня воды прогнозируют на реках Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в ближайшие дни может заметно повыситься уровень воды на реках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», 2-4 марта в горах и в горных районах Алматинской области в связи с прогнозом сильных смешанных осадков ожидается формирование склонового стока и подъема уровня воды на реках области», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС области также призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

Ранее министр по ЧС Юрий Ильин перечислил регионы с высокими рисками подтопления. Алматинская область относится к региону со средними рисками.

Кроме того, министр рассказал о предпринимаемых мерах по защите от селей в Алматинской области.

Также МЧС обратилось к казахстанцам в связи с подготовкой к паводкоопасному периоду.







