Подъем уровня воды ожидается в реках Туркестанской и Жамбылской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подъем уровня воды в реках ожидается в Туркестанской и Жамбылской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В связи с прогнозом сильных осадков в горах Туркестанской и Жамбылской областей в период с 10 по 11 февраля 2021 года ожидается формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках.

10 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром 10 февраля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

Днем 10 февраля в Кызылординской области местами ожидается гололед. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.