Подъем уровня рек в ВКО прогнозирует Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных смешанных осадков, 6 марта 2022 года в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование тало-дождевого стока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В период 6-8 марта в связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных смешанных осадков в Восточно-Казахстанской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.