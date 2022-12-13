Почва промерзла на один метр в СКО

13 Декабря 2022, 09:43

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи рассказали, насколько промерзла почва в разных районах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», наиболее сильное промерзаниепочвы зарегистрировали на агрометеорологическом посту в селе Талшик Акжарского района – 100 см. На глубину в 80 см промерзла почва в Сергеевке района Шал акына и Возвышенке района М. Жумабаева, на 75 см – в Булаево и Байтереке района М. Жумабаева, на 74 см – в Пресновке Жамбылского района, на 72 см – в Корнеевке Есильского района. Самая низкая глубина промерзания – от 27 до 35 см – на двух постах в районе им. Г. Мусрепова, в Айыртауском и Мамлютском районах. По другим агропостам показатель варьирует от 51 до 70 см.

Высота снежного покрова, которую измеряли на 25 метеостанциях и постах, составляет от 2 до 22 см. Меньше всего снега в селе Актуесай Уалихановского района. Наибольшая высота снежного покрова – в селе Рузаевке района им. Г. Мусрепова. При этом среднемноголетние значения на 10-е декабря варьируют от 8 до 15 см. В прошлом году на эту же дату высота снежного покрова составляла от 7 до 47 см.

Посчитали североказахстанские метеорологи количество осадков в период с 23-го октября по 10-е декабря. По области выпало от 21,8 до 85,4 мм осадков при норме в разных районах от 33 до 56.

Снега в этом году в регионе, действительно, немного. Морозы же до 28 градусов уже регистрировали. Не менее холодная погода прогнозируется на этой неделе.