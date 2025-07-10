Почтовый скандал в Великобритании: 10 000 человек требуют компенсации

Об этом сообщается в первом отчете официального расследования.

В докладе Уина Уильямса говорится, что компания Post Office долгие годы обвиняла в нечестности почтмейстеров, отказываясь признавать их доводы. Иллюзия, будто в их филиалах пропадали деньги, возникала из-за ошибок компьютерной программы Horizon производства японской Fujitsu. Она была внедрена в 1999 году для таких задач, как бухгалтерский учет и инвентаризация. Согласно отчету, из-за этой ошибки как минимум 59 человек задумывались о самоубийстве, десять из них предпринимали попытки суицида, и как минимум 13 человек, возможно, покончили с собой из-за скандала.

С 1999-го по 2015-й год по меньшей мере 900 почтмейстеров попали под суд за коррупцию по ошибочным обвинениям и более 2500 были вынуждены заплатить огромные штрафы, исчисляемые десятками тысяч фунтов с человека, сообщает BBC.

В Post Office принесли извинения и заявили, что внимательно изучат отчет.

Первая часть доклада сосредоточена на человеческом аспекте трагедии и вопросах компенсации.

Согласно расследованию, жертвы разводились, сталкивались с серьезными психическими расстройствами и алкогольной зависимостью в результате пережитого.

Он также раскритиковал «огромные трудности», связанные с выплатой финансовой компенсации пострадавшим, которая в настоящее время осуществляется по трем различным схемам.

Согласно отчету, 10 000 человек имеют право на компенсацию и требуют возмещения ущерба, и Уин ожидает, что в ближайшие месяцы это число увеличится как минимум на сотни.

В следующем отчете он планирует рассмотреть, как произошел этот скандал, и кто несет за него ответственность.

Он заявил, что ряд сотрудников Post Office и Fujitsu знали, что в более поздней версии программного обеспечения имелись «сбои, ошибки и дефекты», которые могли повлиять на учет в отделениях.

Сэр Уин попросил правительство ответить на его выводы не позднее октября 2025 года.

Правительство сообщило, что некоторые члены семей жертв скандала с Horizon будут иметь право на компенсацию.

Как пишет The Guardian, дело Post Office считается худшей судебной ошибкой в современной истории Великобритании.