Почти все школы Экибастуза возвращаются к работе

19 Декабря 2022, 08:30

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Систему теплоснабжения ещё регулируют в двух образовательных учреждениях, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

С 19 декабря вновь заработают все детские сады и большая часть школ Экибастуза. В них температура находится в пределах нормы. Об этом рассказал аким города во время прямого эфира на своей Instagram-странице.

– Из всех школ только в СОШ №24 и №1 у нас не достигли оптимальных параметров, поэтому эти школы чуть позже откроем. Думаю, за 2-3 дня систему полностью отладим. Необходимые работы по нормализации тепла проводим, – уточнил Аян Бейсекин.

Он добавил, что в городе продолжают балансировать систему теплоснабжения, поэтому в некоторых многоэтажках всё ещё холодно. Такие дома обследуют специалисты отдела жилинспекции и тепловой инспекции «Экибастузтеплоэнерго».

Ранее аким города в ходе очередного заседания оперативного штаба, прошедшего под руководством главы региона, отчитался о том, что система отопления Экибастуза большей частью отбалансирована, параметры теплоносителя - в норме.

Напомним, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Фото Константина Шелкова