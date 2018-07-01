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Почти все школьники Туркестанской области будут охвачены летним отдыхом

23 Июля 2018 11:23 217
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Почти все школьники Туркестанской области будут охвачены летним отдыхом

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для эффективной организации отдыха и оздоровления в летнее время в Туркестанской области работают 24 пригородных и 905 пришкольных лагерей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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На сегодня в пригородных лагерях, которые будут работать в четыре смены, отдохнули свыше 15 тысячи детей. Еще около 17 тысяч школьников примут они до конца июля и в августе. 905 пришкольных лагерей приняли свыше 193 тысяч детей. Это 32,2 процента от общей численности школьников области.

За лето в лагере «Самал» в Тюлькубасском районе отдохнут около 350 воспитанников пяти детских домов.

Наряду с этим продолжается работа по организации экскурсий, путешествий для детей. К примеру, в рамках республиканской краеведческой акции 200 детей в июне и в июле в рамках социального проекта «Астана - столица моей Родины» совершили поездку в столицу. С целью более глубокого изучения истории, культуры родной страны со 2 по 9 июля для 70 школьников была организована поездка в город Аркалык Костанайской области. 50 детей из малообеспеченных семей приняли участие в трехдневной акции-марше «История области», организованной музеями региона.

Ожидается, что мерами оздоровления и отдыхом за лето будет охвачено 95 процентов школьников области.

Почти все школьники Туркестанской области будут охвачены летним отдыхом 
Почти все школьники Туркестанской области будут охвачены летним отдыхом 

 

 

 

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Ключевые слова: Акимат, Туркестанская область, Образование,
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