Почти все школьники Туркестанской области будут охвачены летним отдыхом

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для эффективной организации отдыха и оздоровления в летнее время в Туркестанской области работают 24 пригородных и 905 пришкольных лагерей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На сегодня в пригородных лагерях, которые будут работать в четыре смены, отдохнули свыше 15 тысячи детей. Еще около 17 тысяч школьников примут они до конца июля и в августе. 905 пришкольных лагерей приняли свыше 193 тысяч детей. Это 32,2 процента от общей численности школьников области.

За лето в лагере «Самал» в Тюлькубасском районе отдохнут около 350 воспитанников пяти детских домов.

Наряду с этим продолжается работа по организации экскурсий, путешествий для детей. К примеру, в рамках республиканской краеведческой акции 200 детей в июне и в июле в рамках социального проекта «Астана - столица моей Родины» совершили поездку в столицу. С целью более глубокого изучения истории, культуры родной страны со 2 по 9 июля для 70 школьников была организована поездка в город Аркалык Костанайской области. 50 детей из малообеспеченных семей приняли участие в трехдневной акции-марше «История области», организованной музеями региона.

Ожидается, что мерами оздоровления и отдыхом за лето будет охвачено 95 процентов школьников области.





