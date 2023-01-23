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Почти все регионы в риске высокого половодья – Казгидромет

23 Января 2023, 14:58
Почти все регионы в риске высокого половодья – Казгидромет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Высокий риск подтопления в связи с большим запасом снега в этом году отмечается почти по всех регионах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, средний риск подтопления при обильных осадках в виде дождя наблюдается в Улытауской и Павлодарской областях, низкий риск – в Мангистауской и Кызылординской областях.

«На сегодняшний почти во всех регионах выпало осадков больше нормы. Это от 28 до 50, где-то 90%. Мы прогнозируем, что этот год будет водоносным. Везде будет водность выше нормы. Казахстан в основном является равнинным государством, почти во всех регионах ожидается полноводный период половодья. Все регионы попадают под риск высокого половодья», - сообщил заместитель генерального директора гидрометеорологической службы «Казгидромет» Серик Саиров.

Он отметил, что в этом году до конца зимы ожидается минусовая температура, поэтому резкого таяния всех снегозапасов не будет.

«В двух регионах пока осадки выпали ниже нормы, но у нас еще зима продолжается. До апреля есть два месяца, поэтому, возможно, будут свои особенности», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что в феврале температура воздуха на большей части территории страны будет близка к климатической норме.


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