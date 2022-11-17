Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Почти в два раза возросло финансирование на ремонт дорог в СКО

17 Ноября 2022, 06:21
Почти в два раза возросло финансирование на ремонт дорог в СКО
17 Ноября 2022, 06:21

Почти в два раза возросло финансирование на ремонт дорог в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены за пять лет довести долю дорог в нормативном состоянии до 98 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Кумар Аксакалов на онлайн-туре по инвестпроектам в сфере строительства сообщил, что в ближайшие пять лет ремонтом охватят более 2 тыс. километров дорог.

«Наметили планы на 2023-й год. Продолжится ремонт республиканской дороги «Николаевка-Сергеевка» и дальше в сторону района им. Г. Мусрепова. Завершим реконструкцию дороги на Курган. Средства выделили, подрядчик известен. Начнется ремонт дороги от села Даут в сторону Кишкенеколя. Два района долгие годы ждут его. Завершится ремонт дороги между селами Архангельское-Троицкое-Андреевка-Бостандык, Покровка-Ильинка, Бостандык-Киевское, Саумалколь-Сырымбет, Виноградовка-Ясная Поляна-Кирово, подъезды к селам Шаховское, Ащыколь», - проинформировал К. Аксакалов.

По данным заместителя акима области Сатжана Аблалиева, финансирование на ремонт дорог увеличилось с 18,7 млрд тенге в 2017-м году до 32 млрд тенге в 2021-м.

«В этом году отремонтировали 626 км дорог общего пользования. В 2023-м планируется завершить 25 переходящих проектов протяженностью более 350 км и начать 53 проекта протяженностью около 500 км», - сказал С. Аблалиев.


Новости по теме
Дом культуры на 300 мест введут в эксплуатации в одном из сел Атырауской области
Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области
Инкубатор мощностью 8 млн голов птицы в год построят в Костанайской области
Читайте также
Новый казахский драмтеатр открыли в СКО
Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Лжемебельщик обманул более 50 человек по всему Казахстану
Замерзающих на озере лебедей спасли в СКО
Имантауско-Шалкарскую курортную зону в СКО недооценивают – Даурен Абаев
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору