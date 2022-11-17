Почти в два раза возросло финансирование на ремонт дорог в СКО

17 Ноября 2022, 06:21

17 Ноября 2022, 06:21

Почти в два раза возросло финансирование на ремонт дорог в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены за пять лет довести долю дорог в нормативном состоянии до 98 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Кумар Аксакалов на онлайн-туре по инвестпроектам в сфере строительства сообщил, что в ближайшие пять лет ремонтом охватят более 2 тыс. километров дорог.

«Наметили планы на 2023-й год. Продолжится ремонт республиканской дороги «Николаевка-Сергеевка» и дальше в сторону района им. Г. Мусрепова. Завершим реконструкцию дороги на Курган. Средства выделили, подрядчик известен. Начнется ремонт дороги от села Даут в сторону Кишкенеколя. Два района долгие годы ждут его. Завершится ремонт дороги между селами Архангельское-Троицкое-Андреевка-Бостандык, Покровка-Ильинка, Бостандык-Киевское, Саумалколь-Сырымбет, Виноградовка-Ясная Поляна-Кирово, подъезды к селам Шаховское, Ащыколь», - проинформировал К. Аксакалов.

По данным заместителя акима области Сатжана Аблалиева, финансирование на ремонт дорог увеличилось с 18,7 млрд тенге в 2017-м году до 32 млрд тенге в 2021-м.

«В этом году отремонтировали 626 км дорог общего пользования. В 2023-м планируется завершить 25 переходящих проектов протяженностью более 350 км и начать 53 проекта протяженностью около 500 км», - сказал С. Аблалиев.